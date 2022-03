Krieg in Europa : Flüchtlinge aus der Ukraine: Uetersen sucht Vermieter und Dolmetscher

Die Rosenstadt erwartet in Kürze den ersten Flüchtlingsansturm aus der Ukraine. Die Stadtverwaltung sei organisatorisch gut vorbereitet, sagt Bürgermeister Dirk Woschei (SPD). Es fehlt aber an geeignetem Wohnraum.

Uetersen | Es sind Millionen, die sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit bringen wollen. Zumeist sind es Frauen und Kinder, die sich auf den Weg gen Westen gemacht haben und bereits in Polen, der Slowakei, Ungarn oder Rumänien angekommen sind. Aber auch in Deutschland sind die ersten Kriegsflüchtlinge schon eingetroffen. Zurzeit bereitet sich die Stadt ...

