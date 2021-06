114 Wohnungen geplant : Uetersens Politik mehrheitlich für Bonava-Bau in der Kleinen Twiete

Zuletzt wurden die Pläne des Wohnungsbauers noch abgelehnt, jetzt hat sich eine politische Mehrheit herauskristallisiert. Im August ist dann wieder der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen am Zug.

Uetersen | Am 27. Mai dieses Jahres hatte sich der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen mit einem Neubauvorhaben an der Kleinen Twiete befasst. Ein Vorhabenträger, die Bonava GmbH, Planungsbüro Hamburg, möchte dort 114 Wohneinheiten errichten. Nach intensiver Diskussion wurde das Thema in die Fraktionen zurückverwiesen. Frühestens am 3. August, dem nächsten Zusa...

