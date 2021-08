Wo drückt der Schuh? : Uetersens Liberale laden zum Bürgerstammtisch ins Taps ein

Was ärgert, freut, besorgt oder bewegt den Uetersener Bürger derzeit? Was sind bestimmende politische Themen in Uetersen? Die FDP möchte das wissen und freut sich auf offene Gespräche.

Uetersen | Was bewegt die Menschen aus Uetersen und Umgebung? Die Liberalen wollen es wissen und laden für Mittwoch (8. September) zu einem Stammtisch in das Gasthaus Taps, Pinnauallee 1, ein. Der Abend dort beginnt um 19 Uhr. „Wie bei einem Stammtisch üblich, wollen wir in lockerer Runde mit Menschen aus Uetersen und Umgebung über das sprechen, was sie so är...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.