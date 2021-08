Fotoaktion zur Fußball-EM : Uetersens „Deutschland-Haus“: Kita-Kinder freuen sich über Spende

Für die städtische Kita an der Herderstraße sammelte die Hausgemeinschaft in der Rosentwiete 24 Geld. Fotografen, die zur Fußball-EM das Fahnenmeer in Deutschlandfarben festhielten, wurden um eine Spende gebeten.

Uetersen | Mit einer ausgefallenen Idee etwas Gutes tun, das ist den Bewohnern des Mehrfamilienhauses in der Rosentwiete 24 in Uetersen gelungen. 310 Euro für den städtischen Kindergarten und damit verbunden leuchtende Kinderaugen sowie dankbare Erzieher sind der gemeinsame Lohn. Doch der Reihe nach: Das Mehrfamilienhaus an der Ecke Rosentwiete/ Große Twiete ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.