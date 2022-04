Mit Spende Gutes tun : Uetersener Verein Rosenkinder sammelt Kinderbrillen für Sri Lanka

Der Uetersener Verein Rosenkinder unterstützt Kinder in Sri Lanka. Am Sonnabend werden gut erhaltene Kinderbrillen gesammelt, die gereinigt und ausgemessen an von Sehschwäche betroffene Kinder gehen.

Uetersen | Die Uetersener Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka – Verein Rosenkinder – startet erneut eine Hilfsaktion, die sich bereits dreimal bewährt hat, um Menschen mit Sehschwäche in Sri Lanka eine Brille zukommen zu lassen. Diesmal werden ausschließlich gut erhaltene Brillen für Kinder gesammelt, um sie gereinigt und ausgemessen an bedürftige Mädchen...

