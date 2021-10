Umes Arunagirinathan : Wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht: Buch-Autor kommt nach Uetersen

Der Verein Rosenkinder hat am Sonntag (24. Oktober) den Mediziner und Autor Dr. Umes Arunagirinathan zu einer Lesung und Podiumsdiskussion mit Fachleuten zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Der verlorene Patient“.

Uetersen | Dr. Umes Arunagirinathan wurde 1978 in Sri Lanka geboren. Als 13-Jähriger kam er als unbegleiteter Flüchtling hach Deutschland. Er hat Medizin studiert und arbeitet als Oberarzt in der Herzchirurgie am Krankenhaus Links der Weser in Bremen. Seine Erfahrungen der Flucht und Integration hat er in zwei Büchern dokumentiert. Am Sonntag (24. Oktober) ist e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.