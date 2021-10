Einbahnstraßenregelung : Uetersener Straße in Tornesch fast bis Ende 2021 halbseitig gesperrt

Weil eine Gasleitung verlegt werden muss, muss die Uetersener Straße im Tornescher Stadtzentrum fast zwei Monate für den Verkehr gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Tornesch | Die Uetersener Straße in Tornesch muss voraussichtlich bis Heiligabend, also 24. Dezember, gesperrt werden. Das hat Bauamtsleiter René Goetze während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses berichtet. Grund dafür ist, dass Schleswig-Holstein (SH) Netz eine neue Gashochdruckleitung in der Straße verlegt. Los geht die dafür notwendige Sperrung bereits a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.