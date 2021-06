Verfolgungsjagd in Heist : Uetersener Polizisten bremsen 20-jährigen Raser mit Nagelsperre aus

Der junge Mann war bei einer Feier in einen Streit geraten und fuhr betrunken mit seinem Auto davon. Polizisten fiel der Wagen auf der Wedeler Chaussee auf – stoppen konnten sie ihn aber erst nach einer wilden Verfolgung.

Heist | Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endete am frühen Sonntagmorgen (20. Juni) mit der Festnahme eines 20-jährigen Autofahrers. Das hat Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, shz.de mitgeteilt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der junge Mann aus dem Kreis Pinneberg bei einer Feier in Heist in einen Streit gerat...

