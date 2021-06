Kirchenfusion in Uetersen : „Ich schäme mich, dieser Kirchengemeinde anzugehören“

Die Uetersener Kirchengemeinden Am Kloster und Erlöser wollen fusionieren. Kritik gibt es von Elsa Plath, die sich aus der Klosterkirche ausgeschlossen fühlt.

Uetersen | Die Gemeindeversammlungen der beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen, Am Kloster und Erlöser, haben den Weg für die Fusion zum 1. Januar 2022 frei gemacht. Bei den Gemeindeversammlungen am Sonntag (20. Juni) gab es kaum Kritik an Vorgehen der Gemeinden. Am Mittwoch, 23. Juni, tagen die Kirchengemeinderäte (KGR) und sollen den Gru...

