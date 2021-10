Zugunsten des Fördervereins : Uetersener Gymnasiasten suchen Sponsoren für Adventskalender

Den Erlös soll der Förderverein erhalten, den Spaß während der Adventszeit sollen die Käufer des Kalenders haben, die auch etwas gewinnen können. Derzeit suchen die Uetersener Schüler Sponsoren.

Uetersen | Gamze Simsek, Kardelen Akpinar, Zehra Kök, Julian Pollak, Bastian Mankel und Melina Weber sind Schüler des 11. Jahrgangs der Ludwig-Meyn-Schule in Uetersen. Ihnen gemein ist, dass sie im Rahmen des Unterrichts an einem Projekt arbeiten, bei dem alle selbstständiges wirtschaftliches Handeln erlernen aber auch die bereits erworbenen Fähigkeiten unter Be...

