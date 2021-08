Pilotprojekt : Uetersens Grüne setzen sich weiter für pestizidfreies Rosarium ein

Die Grünen regen ein Pilotprojekt an. Sie stellen im Sozial- und Umweltausschuss am Donnerstag, 5. August, den Antrag, dass ab 2022 für mindestens drei Jahre im Rosarium keine Pestizide gespritzt werden.

Uetersen | Die Uetersener Grünen bleiben am Ball in Sachen pestizidfreies Rosarium. In der Sitzung des Sozial- und Umweltausschusses am Donnerstag, 5. August, stellen sie erneut einen Antrag, der sich mit dem Thema befasst. Sie regen ein Pilotprojekt an. Mindestens drei Jahre Verzicht auf Insektizide und Fungizide Ab 2022, so der Vorschlag von Bündnis 90/D...

