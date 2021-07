Diamantene Hochzeit : Uetersen: Elke und Walter Behrens seit sechs Jahrzehnten vereint

Bei einem Treffen der evangelischen Jugend 1956 begegneten sich Elke und Walter Behrens das erste Mal. Fünf Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Am 28. Juli begingen sie ihre Diamantene Hochzeit.

Uetersen | Den Tag ihrer Diamantenen Hochzeit begingen Elke und Walter Behrens in ihrem Haus an der Grenzstraße in Tornesch. Dort zogen sie 1974 mit den 1966 und 1970 geborenen Töchtern Petra und Katrin ein. Auch an ihrem besonderen Hochzeitstag hatten sie ihre Töchter um sich. Zum Gratulieren und Überbringen von Urkunden war Uetersens Bürgervorsteher Adolf Berg...

