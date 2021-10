Singen, Spielen und Ausflüge : So haben die Uetersener Chorknaben ihre Proben- und Freizeittage erlebt

Das Einstudieren eines Weihnachtsprogramms mit Videoaufnahmen in fünf Kirchen der Region und gemeinsame Freizeiterlebnisse gehörten zu den Proben- und Freizeittagen der Uetersener Chorknaben.

Uetersen/Moorrege | Ein bissen Zeltlager-Atmosphäre boten die Proben- und Freizeittage den Uetersener Chorknaben auf einem Reiterhof in Moorrege. Zwischen Strohballen in einer Reithalle wurde gesungen und auf dem Gelände des Heidreger Hofs in der Natur gespielt. Auch gemeinsame Ausflüge zum Klettern, Schwimmen und nach Hamburg sowie Videoaufnahmen des einstudierten Gesan...

