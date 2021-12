Chorjahr unter Corona : Uetersener Chorknaben freuen sich über 13 neue Sänger im Vorchor

Trotz eines Chorjahres ohne Auftritte und eingeschränkte Proben haben die Uetersener Chorknaben durch kreative Ideen das Miteinander gepflegt. Und ohne Talentesichtung wurden 13 Jungs für den Vorchor angemeldet.

Uetersen | Mit einer Weihnachtsfeier auf dem Heidreger Reiterhof in Moorrege, an der in zwei Gruppen insgesamt 85 Chorknaben altersgemischt teilgenommen haben, stellten die Jungs um Chorleiter Hans-Joachim Lustig noch einmal unter Beweis, dass sie trotz der Einschränkungen in der Corona-Zeit eine feste Gemeinschaft bilden. Und so wurde der Jahresabschluss mit...

