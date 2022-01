Wahlkampf-Versprechen : Uetersener CDU will Straßenbaubeitragssatzung abschaffen

Seit Jahren ist sie ein Zankapfel in Uetersen: die Straßenbaubeitragssatzung. So recht liebt sie keiner, doch teure Straßenausbauten alleine zu schultern, ist für die Stadt nicht leicht. Jetzt wagt die CDU einen Vorstoß.

Uetersen | Im kommenden Jahr läuft in Schleswig-Holstein die kommunalpolitische Wahlperiode aus. Die Bürger sind 2023 also aufgerufen, neue Gemeinderäte zu wählen. Auch in Uetersen wird dann gewählt. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um Wahlversprechen umzusetzen. Das weiß auch die CDU und möchte dem nun Folge leisten. Für die Sitzung der Ratsversammlung am M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.