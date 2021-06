Eröffnung am Großen Wulfhagen : Uetersener Apothekerin verlegt Corona-Testzentrum zum Ferienstart

Wenn das neue Zentrum am Montag (21. Juni) in Betrieb geht, schließt die Einrichtung an der Uetersener Parkstraße.

Uetersen | Gleich neben der Löwen-Apotheke entsteht ein neues Corona-Testzentrum, das von Apothekerin Stefanie Wiese geleitet wird. Am Montag (21. Juni) wird es zum ersten Mal öffnen. Dann schließt Wiese das Testzentrum in der Parkstraße 1. Im dortigen Stadtwerkehaus hatte die Löwen-Apotheke im März das erste Testzentrum in Uetersen eröffnet.

