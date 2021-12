Baum-Pflanzaktion kehrt zurück : Uetersen will in 2022 wieder beim „Einheitsbuddeln“ dabei sein

Auf Antrag der Grünen hat der Umweltausschuss Uetersen eine Wiederaufnahme des „Einheitsbuddelns“ beschlossen. Auch Bürger sollen sich beteiligen – durch Baumspenden und -pflanzungen.

Uetersen | Mehr Bäume braucht die Stadt, die grüne Lunge in der Rosenstadt soll weiter wachsen. Gleichzeitig soll mit der Aktion „Einheitsbuddeln“ an den Tag der Wiedervereinigung 1990 erinnert werden. Der Uetersener Sozial- und Umweltausschuss hat kürzlich beschlossen, dass sich die Stadt wieder an dieser bundesweiten Aktion beteiligt. Im Haushalt für das Jahr ...

