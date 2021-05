Mehr Fläche, weniger Gebühren : Uetersen will Entlastung für Gastronomie verlängern

Demnach sollen Gastronomen in der Stadt weiterhin keine Sondernutzungsgebühren zahlen und die Flächen ihrer Außenbereiche erweitern dürfen.

Uetersen | Der Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung hat dem Hauptausschuss bereits empfohlen, von den Gastronomiebetrieben und Geschäften in Uetersen bis zum 31. Dezember 2021 keine Gebühren, die sich aus der Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Uetersen ergeben, zu erheben. Weiterhin. Denn diese Ausnahmeregelung gilt bereits se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.