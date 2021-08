Umweltschutz : Uetersen beteiligt sich an landesweiter Müllsammel-Aktion

Unser sauberes Schleswig-Holstein – so heißt die landesweite Aktion, an der sich die Rosen- und Hochzeitsstadt in diesem Jahr beteiligen möchte. Jeder ist willkommen und auch eingeladen, dafür Werbung zu machen.

Uetersen | Das Datum für das große Saubermachen innerhalb der Stadt Uetersen steht. Und jetzt gibt es auch weitere Details zur Aktion am 18. September, mit der auch das Teamdenken gefördert werden soll. Motto: Gemeinsam macht auch Müllsammeln mehr Spaß. Die Rosenstadt beteiligt sich in diesem Jahr an der landesweiten Aktion Unser sauberes Schleswig-Holstein. ...

