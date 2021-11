Corona lässt Konzerte zu : Zwei Schülermusikabende am Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen

Die Regie liegt in Händen des Abitur-Jahrgangs. Die Schüler des Musik-Profils am Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen haben das Konzert nicht nur vorbereitet, sie führen auch eigenständig durch das Programm.

Uetersen | Die Corona-Krise ist zwar noch nicht vorbei, doch vieles ist schon wieder möglich. Auch der beliebte Schülermusikabend am Ludwig-Meyn-Gymnasiums in Uetersen kann wieder starten. Diesmal sogar im Doppelpack und mit einer Wiederholung. Vorbereitend tätig ist das Musik-Profil des Abitur-Jahrgangs. In der Aula musiziert wird am Donnerstag, 11. November, u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.