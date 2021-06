Bestattungskultur in Uetersen : Kirchenvorsteher leiten Friedhofsführungen in Sommermonaten

Der neue Friedhof ist mehr als eine Begräbnisfläche. Er ist auch Kulturstätte. Auf dem Friedhof wird seit zirka 120 Jahren bestattet. Inzwischen kann auf viele unterschiedliche Bestattungsformen zurückgegriffen werden.

Uetersen | Auch in diesem Jahr bietet der evangelisch-lutherische Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch Führungen über den Neuen Friedhof in Uetersen an. Auftakt ist am Sonntag (13. Juni). Die erste Führung über den Friedhof in Uetersen in diesem Jahr beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist die alte Friedhofskapelle am Ende der Friedhofstraße sich...

