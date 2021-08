Wohnungsbrand bei Woolworth : Feuer in der City: Es brennt in einer Wohnung des Geschäftshauses

Die Feuerwehr Uetersen ist am frühen Mittwochmorgen alarmiert worden, weil bei Woolworth eine Rauchentwicklung gemeldet worden war.

Uetersen | Großer Schrecken aber auch Glück für einen Bewohner bei Woolworth in Uetersen (Kreis Pinneberg). Als der junge Mann am Mittwochmorgen (25. August) gegen 2 Uhr zu seiner Wohnung im 2. Obergeschoss des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone der Rosenstadt zurückkehrte, brannte es dort. Geistesgegenwärtig löschte der Bewohner die Fla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.