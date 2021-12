Uetersener Zeitzeugen : Wie Heinz-Günter Noack nach dem Krieg zum Busfahrer wurde

Viele Jahre brachte der Uetersener die Menschen als Busfahrer sicher zum Ziel. Dabei wäre der heute 90-Jährige lieber Handwerker geworden. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg war das gar nicht so einfach.

Uetersen | Jahrzehntelang war Heinz-Günter Noack als Busfahrer in Uetersen und Umgebung unterwegs. Am Wochenende feierte er seinen 90. Geburtstag. Eigentlich, verriet er, war sein Wunschberuf Tischler. Aber in der schwierigen Nachkriegszeit kam es anders. Eigentlich hatte die Klasse von Noack an der heutigen Friedrich-Ebert-Schule bereits den Schulabschluss i...

