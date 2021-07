Polizei sucht Zeugen : Uetersen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Feldstraße

Wie die Polizei am Montag (12. Juli) mitteilte, ist es in der Nacht zu Donnerstag (8. Juli) um 1.47 Uhr in der Feldstraße in Uetersen zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

12. Juli 2021, 13:45 Uhr

Uetersen | Durch Geräusche an seinem angekippten Terrassenfenster wurde in der Nacht zu Donnerstag (8. Juli) ein Wohnungsinhaber in der Uetersener Feldstraße aufmerksam. Wie die Polizei am Montag (12. Juli) mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter versucht, um 1.47 Uhr in die Wohnung einzubrechen.

Der 30-jährige Bewohner konnte die Silhouette einer Person auf seiner Terrasse wahrnehmen. Die Person ergriff in unbekannte Richtung die Flucht.

Kein Sachschaden entstanden

Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zu dem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.