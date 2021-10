Alarmanlage ausgelöst : Uetersen: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Behrs Tannen

Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses verhinderte offenbar einen Einbruch. Zwischen 16 und 18 Uhr war am Sonnabend (9. Oktober) versucht worden, in ein Haus in der Straße Behrs Tannen einzudringen.

