Feuerwehreinsatz in Uetersen : Zigarette und Sauerstoffgerät führen zu Verpuffung in Wohnung

Bei dem Unfall mit kleinem Brand im Sandweg wurde eine Person verletzt und zur Sicherheit in eine Spezialklinik in Hamburg zur Untersuchung gebracht.

Uetersen | Explosiv: In einer Wohnung im Sandweg in Uetersen ist es am Sonnabendmorgen (9. Oktober) zu einer Verpuffung gekommen – wie die Polizei Uetersen ermittelte, aufgrund einer angezündeten Zigarette in der Nähe eines Sauerstoffgeräts. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt, zudem fing das Sofa Feuer. Das teilt die Leitstelle in Elmshorn mit. Verletz...

