Uetersen : Verlängerung der Kleinen Twiete über Ohrtbrooksgraben gesperrt

Auch Fahrradfahrer und Fußgänger können den Bereich nicht passieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April.

Uetersen | Wie die Stadtverwaltung Uetersen mitteilt, erfolgt aktuell die Erneuerung des Durchlasses am Ohrtbrooksgraben an der Verlängerung der Kleinen Twiete. Kein Durchkommen für Durchgangsverkehr Die Spurbahn, die über den Ohrtbrooksgraben die Städte Uetersen und Tornesch in der Feldmark verbindet und von Spaziergängern und Radfahrern häufig genutzt wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.