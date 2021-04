„Ein Bild der Verwüstung“ : Inhaberin des Uetersener Cafés Langes Mühle schockiert über Vandalismus

Manuela Brocks ist fassungslos: Unbekannte verbrannten vor ihrem Café einen Stuhl und zerstörten Pflanzenkübel.

Uetersen | Schreck in der Morgenstunde für Manuela Brocks, Inhaberin des Cafés Langes Mühle in Uetersen: Sie erhielt am Mittwoch (7. April) kurz nach 7 Uhr einen Anruf von Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs. Diese hatten vor dem Café in Langes Tannen Spuren von Vandalismus entdeckt und die Café-Inhaberin sowie die Polizei alarmiert. „Als ich eintraf, war die ...

