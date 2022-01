Polizei sucht Zeugen : Unbekannter entsorgt Altöl in Uetersens Parkpalette

Wer macht denn so etwas? Wie die Polizei gegenüber shz.de mitgeteilt hat, wurden in der Parkpalette An der Klosterkoppel zwei Kanister, gefüllt mit Altöl, entdeckt. Der Vorfall liegt bereits mehrere Tage zurück.

Uetersen | Wie die Polizei am Dienstag (11. Januar) mittgeteilt hat, entdeckte ein Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs in der Parkpalette An der Klosterkoppel in Uetersen zwei mit einer Flüssigkeit gefüllte Kanister. Ein Kanister war weiß, der andere blau. Der weiße Kanister war mit einem Etikett „Stihl Motomix Gerätebenzin“ versehen. Der blaue Kanister ...

