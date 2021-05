Polizei sucht Zeugen : Im Wert von 25.000 Euro: Unbekannte stehlen Harley Davidson in Uetersen

Das Motorrad war auf einer Hofeinfahrt am Eichenweg abgestellt worden. Der Tank ist mit einem Skelettkopf verziert.

Avatar_shz von Klaus Plath

10. Mai 2021, 14:08 Uhr

Uetersen | In Uetersen (Kreis Pinneberg) ist eine wertvolle Harley gestohlen worden. Das hat die Polizeidirektion Bad Segeberg mitgeteilt. Wie bereits ermittelt werden konnte, ereignete sich der Diebstahl des Motorrads am Sonntagnachmittag (9. Mai) in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr am Eichenweg. Das Motorrad war auf der Auffahrt des betreffenden Wohnhauses abgestellt worden.

Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro

Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um das Modell Softtail Nighttrain in der Farbe Schwarz mit Pinneberger Kennzeichen. Auf dem Tank befindet sich die Darstellung eines Skelettkopfes. Weiterhin verfügt die Maschine über eine schwarze Satteltasche. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf zirka 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den letzten Tagen und Wochen beziehungsweise zur genannten Tatzeit. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (04101) 2020 zu melden.