Corona-Krise : Uetersen: So sind die Teststationen an Weihnachten und Silvester geöffnet

Weihnachten 2021 wird ebenfalls unter dem Makel des Coronavirus stehen. Immerhin aber ist weit mehr möglich als 2020. Doch auch derzeit gilt: Testen, testen, testen, um dem Heiligen Abend sicher entgegengehen zu können.

Uetersen | Testen auf das neuartige Coronavirus, um dann sorgenfrei in Richtung Weihnachtszeit zu starten und auch die Festtage selbst unbeschadet zu überstehen – in Uetersen sind aktuell drei Teststationen in Betrieb, bei denen ausschließlich der Covid-19-Antigen-Schnelltest möglich ist (kein PCR-Test). Und das kostenfrei: im Großen Sand 38, im Großen Wulfhagen...

