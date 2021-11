Öffnungszeiten ausgeweitet : Beim Hagebaumarkt in Uetersen wird jetzt noch mehr getestet

Nicht mehr nur von 15 bis 20 Uhr kann sich jeder beim Hagebaumarkt Wörmcke in Uetersen auf das Coronavirus testen lassen. Das Team hat die Öffnungszeiten erweitert. Zudem gibt es einen Antikörpertest.

Uetersen | Die Corona-Schnellteststation an der Wittstocker Straße in Uetersen weitet die Öffnungszeiten aus. Und: Es wird jetzt auch ein Antikörpertest angeboten. Der ist allerdings kostenpflichtig. Die vom Moorreger Unternehmer Jan Oltersdorf beim Hagebaumarkt Wörmcke an der Wittstocker Straße betriebene Corona-Schnellteststation weitet ihre Öffnungszeiten ...

