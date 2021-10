Feuerwehr Uetersen im Einsatz : Sturmtief Ignatz knickt Baum am Kleinen Sand um

Fünf sturmbedingte Einsätze hat es am Donnerstag im Kreis Pinneberg gegeben. In Uetersen wurde die Wehr an den Kleinen Sand gerufen. Dort sollte ein Baum von einer Böe erfasst worden sein und auf der Straße liegen.

Uetersen | Das Sturmtief Ignatz hat am Donnerstag (21. Oktober) auch im Norden tüchtig geblasen und dabei im Kreis Pinneberg zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Die Leitstelle zählte insgesamt fünf sturmbedingte Alarmierungen. In Uetersen wurde die Wehr gegen 8 Uhr an den Kleinen Sand gerufen. Dort sollte ein Baum von einer Böe erfasst worden sein u...

