Sternsinger in Uetersen : Die Jugend der Christkönigkirche bringt den Segen ins Haus

Sie sind bald wieder unterwegs, die Sternsinger aus Uetersen. Sie gehören zur Christköniggemeinde. Wer Anfang 2022 den singenden Segen gespendet haben möchte, kann sich bereits jetzt melden.

Uetersen | Sternsinger genießen eine lange Tradition. Auch in Uetersen. Dort sind sie an der Christkönigkirche, dem katholischen Gotteshaus an der Sophienstraße, beheimatet. 2022 wollen sie wieder den Segen Gottes in die Häuser bringen. Daran Interessierte können sich schon jetzt melden. Corona wegen: Singen in Distanz Am Sonntag (9. Januar 2022) werden di...

