Ute Harms blickt zurück : Uetersen: Stadtarchiv zieht um und verlässt Käthe-Kollwitz-Heim

Das erst vor vier Jahren ins Leben gerufene Stadtarchiv in Uetersen zieht um. Der zugewiesenen Raum im ehemaligen Jugendzentrum an der Berliner Straße wird verlassen. Das neue Domizil befindet sich am Kleinen Sand.

Uetersen | Seit November 2017 war das neu gegründete Stadtarchiv Uetersen provisorisch im Jugendzentrum an der Berliner Straße 17 untergebracht. Nun stehen neue Räume im Kleinen Sand 23 zur Verfügung, und das Archiv verlässt das 1958/59 errichtete Gebäude am Rosarium. Zum Abschied blickt Archivarin Ute Harms zurück auf die Geschichte des Gebäudes, dem ehemaligen...

