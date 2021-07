Zurück zum Alltag nach Corona : Seniorenheim in Uetersen: Vorsichtige Öffnung mit Sommerfest für Bewohner

Die Bewohner und Mitarbeiter im Senioren- und Pflegeheim möchten wieder verstärkt in Kontakt mit der Öffentlichkeit treten. Derzeit ist eine Ausstellung in Vorbereitung, die im August stattfinden könnte.

Uetersen | Das Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium ist auf dem Weg zur – vorsichtigen – Normalität. Am Dienstag (6. Juli) fand das erste von zwei Sommerfesten für die Bewohner statt. Das Motto des Nachmittags: Märchen. Die Mitglieder des Sozialen Dienstes hatten den Garten des Seniorenheims in eine Märchenlandschaft verwandelt. Hänsel und Gretel, Rotkäp...

