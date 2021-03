Uetersen : Malschule KunsTraum verwandelt Mülleimer ins Kunstobjekte

Inhaberin Kirsten Petersen und ihre Malschüler haben wieder ganze Arbeit geleistet.

Uetersen | Mülleimer im öffentlichen Raum sind im besten Falle so dezent angebracht, dass sie nicht ins Auge fallen. Denn die Kübel sind so nützlich wie hässlich. So lautet die geltende Regel. Doch das muss nicht sein. In Uetersen sorgen Kirsten Petersen und ihre Malschüler vom KunsTraum seit geraumer Zeit dafür, dass diese Regel gebrochen wird, dass gängige Mül...

