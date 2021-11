Crash auf der Reuterstraße : Uetersen: Golffahrer übersieht Mercedes – drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen sind in Uetersen drei Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Zudem entstand hoher Blechschaden. Die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Uetersen | Drei Leichtverletzte und reichlich Blechschaden – das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstagmorgen (9. November) auf der Reuterstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg) gekommen ist. Die drei Verletzten, alle klagten laut Polizeiangaben über Kopf- und Nackenschmerzen, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Unfall, der von...

