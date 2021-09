Mikrowelle qualmt : Uetersen: Rauchentwicklung in Seniorenwohnanlage an der Reeperbahn

Die Leitstelle in Elmshorn alarmierte die Feuerwehr Uetersen am Donnerstagmorgen (2. September), nachdem die Brandmeldeanlage der Seniorenwohnanlage an der Reeperbahn/Ecke Bleekerstraße ausgelöst hatte.

Uetersen | Feueralarm in der Seniorenwohnanlage an der Reeperbahn in Uetersen (Kreis Pinneberg). Am Donnerstag (2. September) hat gegen 6.40 Uhr die Brandmeldeanlage innerhalb der Wohnanlage nach einer offensichtlichen Rauchentwicklung im Gebäude ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen rückte mit drei Fahrzeugen aus. Eine Microwelle hatte gequalmt Be...

