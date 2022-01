Maroder Radweg in Uetersen : Mit Geld aus Kiel: Spurbahn an der Kleinen Twiete soll saniert werden

Loch an Loch und hält doch – noch. Ähnlich einem Schweizer Käse verhält es sich beim Radweg an der Kleinen Twiete in Uetersen am Ohrtbrookgraben. Daher soll er jetzt saniert und damit die Unfallgefahr gebannt werden.

Uetersen | Die SPD-Fraktion hatte sich nach Beschwerden aus der Bürgerschaft mit dem Uetersener Radweg Kleine Twiete in Höhe des Ohrtbrookgrabens (Stadtgrenze zu Tornesch) befasst und befunden: Da geht noch was. Entsprechend wurde das Thema zur Beratung auf die Tagesordnung des auch für Radwege zuständigen Ausschusses für Bau- und Verkehrswesen gesetzt. Während ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.