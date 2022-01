Desolater Zustand : Uetersener Radweg am Esinger Steinweg wird bald saniert

Der matschige Radweg am Esinger Steinweg in Höhe des Ohrtbrookgrabens wird in Stand gesetzt. Dem vorausgegangen war eine Initiative der SPD.

Uetersen | Auf SPD-Initiative hat sich der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen der Stadt Uetersen am Donnerstag (27. Januar) mit einem Radweg im Osten der Rosen- und Hochzeitsstadt befasst. Dieser befindet sich in einem desolaten Zustand. Ausschussmitglied Dieter Schipler war von Bürgern auf den Weg aufmerksam gemacht worden. Einmütig entsprach der Ausschuss de...

