Wegen psychischer Erkrankung : Uetersen: 29-Jähriger schlägt am Gerberplatz wild auf einen Mercedes ein

Der Uetersener hat Wahnvorstellungen. Laut Polizei ist es vermutlich sein Fahrzeug gewesen, das am Sonnabend am Gerberplatz demoliert wurde. Der 29-Jährige kam nach seiner Festnahme in die Psychiatrie

Uetersen | Große Aufregung am Sonnabend (27. November) in Uetersen (Kreis Pinneberg). Ein 29 Jahre alter Mann hat dabei die Polizei in Atem gehalten. Am Gerberplatz schlug der mit einem Beil bewaffnete Uetersener wie wild auf ein Auto ein und demolierte es. Wie sich später, nach der Festnahme des Mannes herausstellte, handelt es sich offenbar um sein eigenes Fah...

