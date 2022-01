Zeugen-Suche läuft : Betrüger in Uetersen: Polizei warnt vor drei falschen Gärtnern

Erneut haben Betrüger in Uetersen ihr Unwesen getrieben. Diesmal wurden eine 74 Jahre alte Frau und ein 94-jähriger Rentner um viel Geld gebracht. Das Trio bot am Heidredder Gartenarbeiten an.

Uetersen | Die Polizei warnt wieder einmal vor Betrügern. Diesmal allerdings handelt es sich nicht um ein Homebanking-Delikt wie zuletzt vor einigen Tagen in Uetersen. Diesmal wurden eine 74 Jahre alte Frau und ein 94 Jahre alter Mann Opfer betrügerischer Dienstleister. Bei den beiden Senioren handelte es sich jedoch erneut um Uetersener Bürger. Abkassiert un...

