Aktion zur Adventszeit : Politiker und Seniorenbeirat verteilen Kekse an Uetersens Senioren

Weil die Corona-Pandemie auch 2021 keine zentrale Weihnachtsfeier zulässt, erhalten Senioren aus Uetersen zur Adventszeit wieder Kekse von der Stadt.

Uetersen | Auch in diesem Jahr werden an drei Freitagen im Dezember Kekstüten an Uetersener Senioren verteilt. Die Aktion ist der Corona-Krise geschuldet – die zentrale städtische Weihnachtsfeier für Senioren kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Ausgabe erfolgt am 3., 10. und 17. Dezember von jeweils 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt. Seniorenbeirat...

