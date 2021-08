Politiker zu Besuch : Uetersens Kindergarten präsentiert sich in guter Verfassung

Es gibt immer etwas zu tun für die Stadt in ihrem Kindergarten. Aber es geht auch gut voran an der Herderstraße und am Esinger Steinweg. Bildungspolitiker aus Uetersen waren jetzt vor Ort.

Uetersen | Der städtische Kindergarten an der Herderstraße (sechs Elementargruppen) mit Nebenstelle Esinger Steinweg (eine Krippen- und eine Elementargruppe) war das Ziel des Uetersener Bildungsausschusses. Die Politiker begehen beide Einrichtungen einmal im Jahr, um sich ein Bild vom Zustand ihrer Einrichtung zu verschaffen und Wünsche der Kita-Leitung entgegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.