Pastorin an der Erlöserkirche : Uetersen: Catharina Klein wird am Reformationstag in ihr Amt eingeführt

Am Reformationstag (Sonntag, 31. Oktober) wird Pastorin Catharina Klein in ihr Amt eingeführt. Klein ist bislang Pastorin im Probedienst gewesen. Beim Gottesdienst gilt coronabedingt die 3G-Regel.

