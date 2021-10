Nach Corona-Pause : Wiederaufnahme der PC-Schulung für Senioren in Uetersen

Der Seniorenbeirat in Uetersen will auf die guten Erfahrungen vor Beginn der Corona-Krise anknüpfen und bietet ab sofort wieder das beliebte Internetcafé für Senioren an. Allerdings jetzt in den Räumen der Awo.

Uetersen | Die Digitalisierung hat während der Corona-Krise einen kräftigen Schub erfahren. Insbesondere an Schulen wurde den digitalen Medien ein ganz neuer Stellenwert zuerkannt. Zwangsläufig. Hausunterricht war verordnet worden, Lehrer- wie Schülerschaft wurden zum E-Learning gezwungen. Doch nicht nur junge Menschen kommunizieren verstärkt über digitale Medie...

