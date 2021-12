Feuerwehr rückt aus : Uetersen: Defekte Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz am Einkaufszentrum

Es waren die Einsätze 226, 227 und 228 in diesem Jahr. Zweimal rückte die Feuerwehr Uetersen am Sonntag zum Großen Wulfhagen aus, am Montag verursachte die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums Gerberplatz einen Einsatz.

Uetersen | Zwei Einsätze galt es für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen am Sonntag (12. Dezember) abzuarbeiten. Beide Male musste eine Wohnungstür geöffnet werden. Türschloss wurde geknackt Der erste Einsatz erreichte die Kräfte am frühen Sonntagmorgen. Gegen 1 Uhr mussten sie zum Großen Wulfhagen ausrücken, weil der Rettungsdienst einen medizinischen Notf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.