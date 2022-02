Exposé für Hatlapa-Grundstück : MacGregor will Standort in Uetersen am Tornescher Weg verkaufen

Zwei Jahre nach dem Untergang der Maschinenfabrik Hatlapa und damit auch der Pleite der Uetersener Maschinenfabrik soll das Grundstück am Tornescher Weg in Uetersen jetzt verkauft werden – meistbietend.

Uetersen | MacGregor möchte sein Grundstück am Tornescher Weg in Uetersen verkaufen, meistbietend. Das geht aus einem Exposé hervor, das beim Onlineanbieter Immoscout näher in Augenschein genommen werden kann. Gewählt wurde das Höchstbieterverfahren. Den Zuschlag erhält also, wer am meisten bezahlt. Auch interessant: Neuanfang – Uetersener Maschinenfabrik geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.