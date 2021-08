Uetersener Fensterkonzert : Ludwig-Meyn-Schüler planen ersten Auftritt vor Publikum

Viele Monate musste die Musik schweigen. Konzerte vor Publikum durften wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Inzwischen ist wieder mehr möglich. Auch am LMG soll es wieder musikalisch hergehen.

Uetersen | Die Corona-Pandemie ist noch in vollem Gange, doch so langsam kehrt das Leben wieder zurück. Kunst und Kultur beenden ebenfalls nach und nach ihr erzwungenes Schattendasein. Auch am Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) in Uetersen erfährt das künstlerische Schaffen eine Fortsetzung: Mit einem „Fensterkonzert“ des Schulorchesters am Mittwoch (8. September) soll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.